Frühere Heta-Zentrale in Kagenfurt © APA/MICHAEL WALCHER

Der Jahresabschluss der Hypo-Abbaubank Heta weist für 2018 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 297 Millionen Euro aus, 2017 waren es 1,085,2 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit abgeschlossenen Vergleichen konnten mit 511,7 Millonen Euro hohe außerordentliche Erträge erzielt werden, womit das Jahresergebnis bei EUR 810 Millionen zu liegen komme, teilte die Heta in einer Aussendung mit.

Ein Jahresüberschuss wird nicht ausgewiesen, da dieser durch Bildung einer Rückstellung rechnerisch auf Null gestellt wird. Von der Bilanzsumme von 3,4 Milliarden Euro entfallen zum 31. Dezember 2018 2,3 Milliarden auf Guthaben bei der OeNB und 1,1 Milliarden auf noch abzubauende Vermögenswerte.

Der konsolidierte Gruppenabschluss (Konzernabschluss) weist ein positives EGT von EUR 171,2 Millionen (2017: EUR +1.035,7 Mio.) sowie 511,7 Millionen außerordentliche Erträge aus Vergleichen aus.

Zur Jahresmitte 2018 wurden im Rahmen der zweiten Zwischenverteilung weitere EUR 1,9 Milliarden (63,112 %) an Gläubiger ausbezahlt.

2,3 Milliarden Euro Barreserven

Aufgrund der im Geschäftsjahr 2018 sehr erfolgreich verlaufenden Reduktion von Vermögenswerten stieg die Barreserve trotz der erfolgten Zwischenverteilungen auf EUR 2,3 Mrd. an.

HETA Vorstandssprecher Alexander Tscherteu meint dazu: „Die HETA kann auch auf das Jahr 2018 positiv zurückblicken. Neben dem wiederholt erfolgreichen Portfolioabbau, sind mit der zweiten Zwischenverteilung und den abgeschlossenen Vergleichen mit der BayernLB sowie der Republik Österreich weitere Meilensteine erreicht worden, welche die Komplexität der HETA wesentlich reduziert und den Abbau entscheidend vorangetrieben haben. Seit der Einleitung der Abwicklung Anfang 2015 wurden konzernweit die Vermögenswerte um rund 90 Prozent abgebaut. Dadurch konnte ein um Sondereffekte bereinigtes kumuliertes Jahresergebnis in der Höhe von EUR 3,3 Milliarden erzielt werden. Die Verkäufe von Gesellschaften in Bosnien und Montenegro konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Durch weitere Verkäufe in 2019 werden sich die Aktiva der HETA in 2019 noch einmal entscheidend verringern."

Der Mitarbeiterstand der HETA-Gruppe belief sich zum Jahresende 2018 auf 430 Mitarbeiter (FTE – fulltime-equivalents) und liegt damit um 187 unter dem Wert des Vorjahres (617).