Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn und Gattin © APA/AFP/LOIC VENANCE

Die Frau des ehemaligen Nissan-Chefs Carlos Ghosn klagt über dessen Haftbedingungen in Japan. In einem Reuters vorliegenden neunseitigen Brief an den Chef der örtlichen Organisation der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch kritisiert sie dessen "harte Behandlung". Sie bat um eine Untersuchung.

Ungeheizt, auf 7 qm

Ihr Mann sitze in einer ungeheizten, sieben Quadratmeter großen Zelle und habe seit seiner Festnahme mehr als sieben Kilogramm an Gewicht verloren. Auch werde Ghosn täglich stundenlang verhört.

Der Asien-Direktor der Menschenrechtsgruppe, Brad Adams, erklärte kürzlich in der Online-Ausgabe von "The Diplomat", Ghosn sollte keine Vorzugsbehandlung bekommen. "Aber wenn Japan seinem Ruf als eine der fortschrittlichsten Demokratien der Welt gerecht werden will, muss es das Strafjustizsystem modernisieren", fügte er hinzu.

Ghosn sitzt seit 19. November in Untersuchungshaft. Er wird beschuldigt, jahrelang sein Einkommen nicht vollständig angegeben zu haben. Ihm droht eine langjährige Gefängnisstrafe. Seit Ghosn festgenommen wurde, wankt die Auto-Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi. Der Manager war die treibende Kraft hinter dem Bündnis. Er sagte, er sei "unrechtmäßig angeklagt".