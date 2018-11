Facebook

Brigitte Ederer © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Brigitte Ederer ergänzt damit den Aufsichtsrat um Simon Nebel (Vorsitzender), Ute Lassnig (stellvertretende Vorsitzende), Karl Lankmayr und Gernot Hofer.

Die studierte Volkswirtin Ederer war von 2001 bis 2013 in verschiedenen Top-Managementfunktionen im Siemens-Konzern tätig. Davor war sie von 1983 bis 2001 Politikerin und in dieser Zeit unter anderem Abgeordnete zum österreichischen Parlament, Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten und amtsführende Finanzstadträtin in Wien. Ederer ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, unter anderem bei Boehringer Ingelheim Austria RCV GmbH, Infineon Technologies Austria AG und Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG.

Aktuell läuft die Angebotsfrist für den Börsegang der Marinomed an der Wiener Börse. Anleger können neue Marinomed-Aktien bis voraussichtlich 29. November 2018 in der Preisspanne von 75-90 Euro je Aktie zeichnen. Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt und voraussichtlich am 29. November 2018 veröffentlicht. Als erster Tag der Börsennotiz ist der 4. Dezember 2018 geplant.