Elon Musk tritt als Tesla-Chairman ab © APA/AFP/DAVID MCNEW

Die Financial Times berichtet Mittwochabend von einem Coup an der Spitze des Elektroauto-Pioniers Tesla. James Murdoch soll Elon Musk, Gründer von Tesla, an der Spitze von Tesla beerben. Dieser hat sich bereit erklärt, den Posten an der Spitze abzugeben, um eine Klage der US-Börsenaufsicht (SEC) wegen Verletzung der Wertpapiergesetze abzuwehren. Musk schrieb auf Twitter, er habe die "Finanzierung gesichert", um Tesla von der Börse zu nehmen und sich so den Unmut der SEC zugezogen.

James Murdoch ist der Sohn des Medienmoguls Rupert Murdoch. Er ist bereits seit dem vergangenen Jahr Mitglied des Tesla-Vorstandes. Die Börsenaufsicht soll seine Berufung als "unabhängiger Vorsitzender" fordern. Murdoch soll, so die Financial Times, signalisiert haben, dass er den Job will. Noch sei aber keine endgültige Entscheidung über den Tesla-Vorsitz getroffen worden. Die Uhr tickt: Musk hat laut Abkommen mit der SEC 45 Tage Zeit, als Vorsitzender zurückzutreten - das das wäre bis Mitte November.