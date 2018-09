Zur 3e-Gruppe mit Sitz in Linz zählen 254 Werkzeughandelsbetriebe, sieben davon in Kärnten. Ab 2019 wird mit einer Omni-Channel-Strategie verstärkt auf den Online-Handel gesetzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

3e-Vorstand Markus Dulle setzt auf die Omni-Channel-Strategie © 3e

Für den Werkzeugfachhandel ist es nicht einfach, im Wettbewerb mit den großen Playern am Heimwerkersektor zu bestehen. Gemeinsam ist es allerdings um einiges leichter. Weshalb die 3e-Gruppe mit Sitz in Linz, besser bekannt unter anderem unter den Marken "Let‘s do it" und "Bad & Co.", mittlerweile 254 selbstständige Eisen- oder Werkzeughandelsunternehmen zu ihren Mitgliedern zählt, 142 davon in Österreich mit 2500 Mitarbeitern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.