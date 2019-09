Kelag-Lehrlingsschule:29 Nachwuchskräfte starten ins Berufsleben

Erster Schultag für 29 Lehrlinge in der Lehrlingsschule der Kelag in St. Veit, die jetzt um eine halbe Million Euro ausgebaut wird. Damit bald noch mehr Werkstätten zu Verfügung stehen.

Sicher ist sicher: KNG-Geschäftsfürher Michael Marketz und Personalchefin Michaela Sapetschnig flankieren zwei der neuen Kelag-Lehrlinge © Kelag/Rabensteiner/KK

In der seit 1957 bestehenden Kelag-Lehrlingsschule in St. Veit/Glan (gegenüber der Neuen Mittelschule) haben am Montag wieder 23 Burschen und sechs Mädchen ihre Lehre begonnen. Sie haben sich gegen hunderte Bewerber durchgesetzt und kommen aus ganz Kärnten: vom Lavanttal bis ins Mölltal.