Der europäische Flugzeugbauer Airbus will die Produktion im laufenden Jahr weiter nach oben schrauben. Rund 800 Verkehrsflugzeuge sollten 2024 ausgeliefert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mit. Das wären 65 Maschinen mehr als im vergangenen Jahr. Der französisch-deutsche Konzern steigerte den Umsatz 2023 um elf Prozent auf 65,4 Milliarden Euro.

Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg zwar auf 5,8 Milliarden Euro, verfehlte damit die von Airbus gesetzte Zielmarke von sechs Milliarden aber knapp. Der operative Mittelzufluss (Free Cash-flow) lag mit 4,4 Milliarden Euro dagegen weit über den anvisierten drei Milliarden.

Der Verwaltungsrat will deshalb deutlich mehr Dividende ausschütten. Neben einer stabilen normalen Dividende von 1,80 Euro je Aktie ist eine Sonderdividende von 1,00 Euro geplant.