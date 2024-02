Mit den „schwarzen Schafen“, die es in jeder Branche geben soll, dürfte diese Entwicklung nichts mehr zu tun haben: Die Finanzpolizei sieht sich zunehmend mit groß organisierten Netzwerken konfrontiert, die hochprofessionell mit Scheinfirmen schwarz arbeiten und arbeiten lassen. Die 152 Schein-Unternehmen, die 2023 ausgehoben wurden, dürften nur die Spitze eines Eisberges sein. Weil sich die Modelle auch für die Beschäftigten rechnen, spricht der Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner, von einer „Win-win-Situation“ auf Seite der Betrüger. „Deshalb ist leider zu befürchten, dass wir künftig mehr mit diesem Phänomen konfrontiert sind.“

Die Schadenssummen sind hoch. In einer Reihe von großen Ermittlungsfällen 2023 ging es um mehr als 100 Millionen Euro, so Lehner in einer Pressekonferenz mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und dem Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung, Alfred Hacker. „Jede Form der Steuerhinterziehung und anderer illegaler Geschäftspraktiken untergräbt die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts,“ so Brunner. Deshalb sei es ihm ein Anliegen, die Leistungen der Betrugsbekämpfer vor den Vorhang zu holen.

Lebensdauer? Ein Monat

Die Lebensdauer von Scheinfirmen liegt den Ermittlern zufolge bei teilweise nur noch einem Monat, in dem aber bis zu 1,5 Millionen Euro an der Finanz und Sozialversicherung vorbei transferiert werden. Entscheidend sei deshalb, wie schnell Scheinfirmen enttarnt werden könnten, erklären die Betrugsjäger. Obwohl die eng koordinierten Beamten von Steuerfahndung und Finanzpolizei dabei auf große Erfolge verweisen können – immerhin stehen den 159 enttarnten Scheinfirmen im Vorjahr „nur“ 76 im Jahr 2022 gegenüber – kämen immer mehr Scheinunternehmen nach.

Im Gegensatz zum Pfusch eines einzelnen Handwerkers bedrohten diese Modelle Österreichs Wirtschaft in einer ganz anderen Dimension. „Da stelle ich ganze Wirtschaftsbereiche auf den Kopf“, warnt Lehner. Die Dumpingpreise der Anbieter seien extrem marktverzerrend. Das Problem reiche über Arbeitskräfte-Überlasser bereits bis in die Industrie hinein. Lehner: „Das andere (Pfusch, Anmerkung) ist Ameisenkriminalität. Wir bekämpfen beides, aber der Schädlichkeitsfaktor ist ein ganz anderer.“

Alfred Hacker, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung; Finanzminister Magnus Brunner und Wilfried Lehner,Leiter der Finanzpolizei im Bundesministerium für Finanzen © BKA/Regina Aigner

Ganz unsaubere Methoden bei Reinigungsfirmen

Gar nicht sauber sind etwa die Geschäfte in einem Netzwerk von Reinigungsunternehmen gelaufen. Die nur geringfügig Beschäftigen arbeiteten de facto 40 bis 50 Wochenstunden. Die Differenz bekamen sie bar auf die Hand, im Schnitt sieben bis acht Euro die Stunde. Weil geringfügige Beschäftigung auch bei Bezug von Notstandshilfe oder Arbeitslosengeld erlaubt ist, konnten manche Reinigungskräfte auf mehr als 3000 Euro Nettogehalt kommen, erklärte der Leiter der Finanzpolizei. „So sitzen Täter und Beitragstäter in einem Boot,“ sagt Lehner, „eine Situation, wo kaum jemand aus der Deckung kommt.“

Als Problem-Branchen gelten der Bau und seine Nebengewerbe, Reinigungsgewerbe, Event-Veranstalter oder Security-Services. Allein in einer Security-Scheinfirma wurden 157 Verstöße gegen Sozialversicherungsgesetze festgestellt, insgesamt gab es in der gesamten „Lieferkette“ sechs weitere Scheinfirmen über die Schwarzgeld-Transfers liefen. Das Karussell funktioniert mit Scheinrechnungen, tatsächlichen Überweisungen, die aber über Kick-Back-Systeme zurückfließen.

Die „klassische“ Arbeit der Finanzpolizei, etwa Kontrollen auf Baustellen oder der Kampf gegen illegales Glücksspiel, mündete 2023 in Strafen von 23,7 Millionen Euro. Die 450 Finanzpolizisten führten 27.000 Kontrollen durch. Von 51.356 überprüften Arbeitnehmern waren 3452 illegal tätig, bei 4147 wurde zudem Lohndumping festgestellt. 435 Glücksspielautomaten wurden einkassiert, die teilweise reihenweise in Privatwohnungen aufgestellt waren.