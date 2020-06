Facebook

Der Obmann der Kaslab'n Nockberge, Michael Kerschbaumer, ist mit der Entwicklung des Webshops sehr zufrieden © Kaslab'n

Krisen fordern, zwingen zum Umdenken und können am Ende auch Neues hervorbringen. Für die Kaslab’n Nockberge, eine Genossenschaft und Schaukäserei in Radenthein, der rund 20 bäuerliche Familienbetriebe aus der Umgebung angehören, hat die Coronakrise die Digitalisierung gebracht. Weil ein Direktverkauf der rund 100 Tonnen pro Jahr aus rund einer Million Liter Ziegen- und Kuhmilch hergestellten Käsevariationen sowie sämtlicher anderer bäuerlicher Produkte im Laden nicht mehr möglich war, wurde "aus der Not heraus" das eingerichtet, was eigentlich laut Obmann Michael Kerschbaumer überhaupt nicht auf dem Plan stand – ein Webshop.