"Wir müssten ein Vielfaches in Bildung investieren", appelliert Dorothee Ritz, General Managerin von Microsoft Österreich. Bei Unternehmen hebt Nutzung der Cloud ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Aufreiter

Global wächst die Software-Branche am stärksten, vor Finanzen, Gesundheit und Energie. Für Microsoft läuft es auch in Österreich so gut?

DOROTHEE RITZ: Uns geht es gut, wenn es unseren Kunden gut geht, wenn sie sich auf die Digitalisierungsreise begeben. Und ja, das tun viele sehr nachhaltig.