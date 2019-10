Kärntner Export Hirter Bier wird in 27 US-Bundesstaaten eingeschenkt

Facebook

Die Geschäftsführer der Hirter Brauerei: Klaus Mölller und Niki Riegler © Markus Traussnig

In den USA wird Hirter Bier schon in 27 Bundesstaaten getrunken. "Und wir sind die Ersten, die sich länger als ein Jahr in China gehalten haben und den Markt auch noch kontinuierlich weiter ausbauen", sagt Niki Riegler, der gemeinsam mit Klaus Möller die Hirter Brauerei leitet. Seit mehr als fünf Jahren ist die Kärntner Privatbrauerei erfolgreich auf den beiden Märkten unterwegs.