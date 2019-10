In München bereiten mehrere Zentren Boden für Start-Ups auf: UnternehmerTUM, Munich Network und BayStartUP sind mehrheitlich privat finanziert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Winkler

Wie Hightech-Zwillinge überragen IBM- und Microsoft-Zentrale Deutschland den Bezirk, Amazon schließt an. Die Neue Welt beginnt hier in Schwabing. Zu den starken Muskeln der Stadt gehören schon viel länger BMW, Siemens, Infineon, Allianz, Münchner Rück. München ist Wirtschaftsmacht. „Bayern ist Österreichs wichtigster Exportmarkt, vor den USA, Italien, der Schweiz und Baden-Württemberg“, empfangen der Handelsdelegierte Andreas Haidenthaler und Franz Nickl, Chef und Technologiebeauftragter des Außenhandelscenter München, eine Kärntner Delegation, die Deutschlands zweitgrößten Start-up-Hub erkunden will.