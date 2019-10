Holzbau Gasser Ein Familienbetrieb, der auf Holz baut

Familienbetriebe sind das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. Bei Holzbau Gasser übernimmt gerade die dritte Generation die Führung. Das Unternehmen in Ludmannsdorf verbindet einzigartig Handwerk und Kultur.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Familie Gasser verbindet Handwerk und Kultur © Markus Traussnig

In der weiten Betriebshalle montieren Zimmerer gerade einen gewaltigen Holz-Kubus als Galerie-Annex für den bekannten Kärntner Künstler Pepo Pichler. Ein Zufall, dass das Projekt mit Kultur zu tun hat? Nein. Denn das Unternehmen in Ludmannsdorf ist über die Grenzen hinaus bekannt für seinen Holz-Skulpturenpark, der von Valentin Oman und Meina Schellander bis Getrud Weiss-Richter und Werner Hofmeister mit Werken zeitgenössischer Größen der Kärntner Kunstszene brilliert. Erst jüngst fügte Manfred Bockelmann mit den „Singenden Bäumen“ eine atemberaubende Kunstinstallation hinzu, mit Musikkomposition von Ed Unterkirchner, dazu in der Nacht frei zugänglich anzuhören – ein magisches Erlebnis!