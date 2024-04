Unser Ziel

Mit dem Primus VOR-Award möchten wir innovative und inspirierende Projekte aus dem öffentlichen Sektor in den Mittelpunkt rücken und gebührend würdigen. Auf diese Weise lenken wir die Aufmerksamkeit auf die Investitionen, die unsere Zukunft nachhaltig prägen. Der Primus VOR-Award umfasst sechs Kategorien. Im Jahr 2024 findet der Primus VOR-Award erstmalig in der bezaubernden Kulisse Kärntens statt.

Setzen Sie in im öffentlichen Sektor außergewöhnliche Ideen um, die auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren und eine lebenswerte Zukunft mitgestalten?

Dann reichen Sie Ihr Projekt bis 02.06.2024 ein – und zeigen Sie, wie Zukunft vorangeht!

>> hier einreichen

Ablauf

Bis 02. Juni besteht für Gemeinden, Städte, Verbände, Unternehmen, Vereine oder Institutionen die Chance ihre wegleitenden Projekte einzureichen. Was sie alle gemeinsam haben? Sie fördern das Gemeinwohl oder haben einen positiven Einfluss auf den öffentlichen Sektor.

Im Mai werden von einer fachkundigen Jury sowohl die herausragenden Projekte für jede Kategorie in einer Shortlist ausgewählt als auch die sechs Gewinnerprojekte bestimmt. Die Projektleiter:innen der kommunalen Einrichtungen präsentieren dann am 02. Juli 2024 die Shortlist-Projekte einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen der Primus VOR-Conference.

Einreichkriterien

Alle eingereichten Projekte müssen folgende Kriterien erfüllen, um sich für die Jury-Bewertung zu qualifizieren:

- Das eingereichte Projekt muss realisiert worden sein bzw. realisiert werden (keine Ideenkonzepte)

- Es muss eine positive Veränderung herbeigeführt haben / prognostiziert werden

- Es können mehrere Projekte in unterschiedlichen Kategorien eingereicht werden

Kategorien

Der Primus-VOR-Award umfasst 6 Kategorien:

Auszeichnung

Die kommunalen Einrichtungen, deren Projekte als Sieger in ihrer jeweiligen Kategorie hervorgehen werden in einem schönen Rahmen ausgezeichnet. Dies dient nicht nur der Würdigung ihrer herausragenden Leistungen, sondern fördert auch das Bestreben, ein Netzwerk der innovativsten Gemeinden in Kärnten zu knüpfen. Durch diesen Austausch sollen Ideen und Erfahrungen geteilt werden, um gemeinsam die Entwicklung und Innovation in der Region voranzutreiben.