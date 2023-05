Ich wollte immer etwas Handwerkliches machen“. sagt die 17-jährige Jana Kien, Elektrotechnikerin im zweiten Lehrjahr bei AVL. In ihrem Lehrjahr ist sie gerade das einzige Mädchen im Betrieb – eine von 18. Aber das ist in Ordnung. „Ich bin selbstbewusst genug“, sagt sie und zeigt den Mädchen, die sich rund um den AVL-Stand beim „Girls! Tech Up“-Erlebnistag an der TU Graz drängen, wie eine Wechselschaltung funktioniert. Ziel der Nachwuchsinitiative, die heuer nach fünf Veranstaltungen in Wien erstmals in Graz stattfand, ist es, Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren gewissermaßen Lust auf Technik zu machen. Es ist dabei das direkte Ausprobieren und Sehen, was hinter Elektrotechnik, Elektronik und IT steckt.