Die Sparquote in Österreich habe sich in den letzten Jahren in der Phase der Nullzinsen fast verdoppelt, sagte Gabriele Semmelrock-Werzer, Präsidentin des österreichischen Sparkassenverbandes und Vorstandsvorsitzende der Kärntner Sparkasse, gegenüber der Kleinen Zeitung in Brüssel. Die Banken hätten nicht nur in Österreich ein höheres Einlagenwachstum als Kreditwachstum gehabt: „Die EZB wollte den privaten Konsum durch nicht existierende Sparzinsen ankurbeln, das geht in Europa schlechter als etwa in den USA.“ Das betreffe insbesondere Länder wie Österreich, Italien oder Deutschland, wo es eine eigene Sparkultur gebe.