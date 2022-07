Kürzlich hat sich der Chefredakteur dieser Zeitung im Morgenpost-Newletter (abonnieren!) als ABBA-Fan geoutet. Ja, ABBA! Bevor Sie jetzt auch in Nostalgie verfallen und „Money Money Money“ streamen (oder ist’s noch die CD?), möchte ich festhalten, dass er das mit einem Blick auf Rammstein-Fans gemacht hat. Der Blick kam lesbar von der Seite. Mit erhobener Augenbraue. Einer! Nun bin ich ja kein dezidierter Rammstein-Fan, aber es muss erwähnt werden, dass ABBA-Fans und Heavy-Metal-Fans eine genuin andere Körpersprache auszeichnet. Der ABBA-Fan, ein Schunkler. „Take a Chance on me“, „Super Trouper“, und das Publikum bewegt sich gemäßigt von links nach rechts. Aber Achtung, das ist genau das, was in beinahe allen Kulturen als NEIN verstanden wird. Der Rocker hingegen, der nickt zu seiner Mucke begeistert auf und ab. Ein rhythmisches „JaJaJaJaJa“. Das mag auf den ersten Blick nebensächlich sein. Mitnichten, wie die Wissenschaft belegt.

Körpersprache ist induktiv, sie steckt also an! Untersuchungen belegen, dass bei Präsentationen und Verhandlungen ein häufiges leichtes Nicken des Präsentierenden zu mehr Zustimmung im Publikum führt. (Ohio State University, 2003). Und es kommt hinzu, dass oftmalige Wiederholungen einer Bewegung irgendwann zu einer Gewohnheit werden. Wie regelmäßiges Lächeln, Stirnrunzeln oder eben Schütteln bzw. Nicken. Wir tun es dann bisweilen, ohne es tatsächlich so zu meinen. Aber genau diese Gewohnheiten bestimmen darüber, wie wir von außen wahrgenommen werden. Es macht also tatsächlich Sinn, sich seiner eigenen Kopfbewegungen ein wenig bewusst zu sein. Wer über allzu viele Dinge den Kopf schüttelt, wird eben dies ernten: Kopfschütteln. Ein leichtes Auf und Ab Schwingen würde vieles einfacher machen.

Falls Sie also in Sitzungen zu oft auf Kopfschütteln stoßen, liegt es möglicherweise gar nicht an Ihren Vorschlägen. Vielleicht reicht es, Ihre Playlists zu wechseln.