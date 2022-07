Pilotenbrillen, Shades, Spiegelbrillen – Hauptsache dunkel. Sonnenbrillen sind ein echtes Fashion-Item. Wer im Sommer keine trägt, ist ein bisserl out. So scheint es bisweilen, wenn man in unseren Breiten durch die Innenstädte geht. Sobald die Sonne auch nur den Anschein macht, hervorzulugen, werden die dunklen Gläser mit Stolz vorm Gesicht hergetragen. Nun werden natürlich manche sagen: „Zum Schutz! Meine Augen sind zwei Sensibelchen. Du weißt schon, Ozon, UV-A, B, C-Strahlung. Was soll also der Sarkasmus? Nie und nimmer würde ich es wagen, Ihre Gesundheit zu gefährden.“ Wobei wir hier bei einem altbewährten Trick der Brillenindustrie wären. Kaufen tun wir die Dinger, weil wir uns damit besser gefallen. Allerdings wissen wir insgeheim, dass sie sooo extrem wichtig gar nicht wären, um gleich mehrere davon zu haben. Und um so teures Geld. Deswegen werden die Hersteller nicht müde, uns vor möglichen Sehschäden zu warnen. Warum ich hier so polemisch über getönte Brillen rede? Weil Sonnenbrillen einen oft schlechter dastehen lassen, als man meint.

Solange ein sonnenbebrillter Mensch flaniert, sich sonnt, jedenfalls mit uns nichts zu tun hat, mag er damit gut aussehen. Beginnt dieser Mensch aber auf uns zuzugehen, vielleicht sogar, mit uns zu sprechen beginnt, erzielt er mit den dunklen Gläsern immer die gleiche Wirkung: unsympathisch! Egal, ob man den Menschen kennt oder nicht. Der Grund ist im Gehirn zu suchen. Der sensorische Cortex sucht nach relevanten Informationen, um das Gegenüber einschätzen zu können. Ist im Gesicht Freude, Genervtheit, Überraschung oder gar Aggression zu sehen? Die Augen verraten es! Mehr noch, sie geben Auskunft, ob uns dieser Mensch überhaupt ansieht während des Gespräches. Wenn die Augen aber nicht sichtbar sind, bleibt Unsicherheit, und das führt zu Ablehnung. Mode gut, Blickkontakt besser!