Sitzt die Bluse? Passen Schuhe und Gürtel zusammen? Oh Gott, die Haare sollte ich noch machen. Ich weiß, das kennen Sie. Klar, es ist stilvoll, wenn man auf sein Äußeres bewusst achtet. Die Gefahr dabei ist, dass wir meinen, wir könnten uns Charisma bei H&M und Zara erkaufen. Aber seien Sie mal ehrlich, wenn Michelle Obama im Schlabberlook zum Supermarkt ginge oder der Dalai-Lama nur in ein Tischtuch gewickelt an der Bushaltestelle stünde, würden beide nichts an ihrer Strahlkraft verlieren. Der Gesichtsausdruck der beiden genannten ist so gewinnend, dass das Gewand nur mehr als Unterstützung herhalten muss.

Die Kleidung ist vielleicht ein „Eyecatcher“. Aber der Hermès-Gürtel, Louboutins an die Hacken geschnallt und Louis-Vuitton-Tasche in der Armbeuge haben Ihnen weder einen Kunden noch einen neuen Job oder einen Partner gebracht. Kleidung löst kein Charisma aus. Es sind Ihre Bewegungen, die Sie attraktiv wirken lassen. Ihr wacher Blick, Ihre einladende Mimik und Ihr gewinnendes Lächeln.

Nebenbei sei erwähnt, wer gar so sehr drauf achtet, nur ja perfekt zu erscheinen, wirkt immer ein wenig steif und selbstverliebt. Lassen Sie mal locker, ey! Im öffentlichen Schwimmbad, beim Wandern oder am Sonntagmorgen beim Bäcker – da entscheidet sich, wer selbstsicher ist. Denn Badekleidung, Knickerbocker und Jogginganzug überspielen nichts mehr. Wer da mit offenem, lebensbejahendem Gesichtsausdruck mit großer Selbstverständlichkeit dem anderen begegnet, lässt die Garderobe in den Hintergrund rücken. Kleidung soll Ihre Persönlichkeit unterstützen, aber nicht ersetzen.

Deswegen, denken Sie öfter an ein Lächeln und einen aufmerksamen Blick, wenn Sie wieder darauf kommen: „Ich hab nix zum Anziehen!“ Zeigen Sie im Spiegel eine gewinnende Mimik und Sie sind schon mal top gekleidet. (Nein, Sie gehen jetzt nicht in Unterwäsche auf die Straße, hören Sie?!?)