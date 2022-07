Unlängst habe ich einem Unternehmer bei den Vorbereitungen für zwei Vorträge geholfen. Er ist eingeladen, in Lissabon über den Erfolg seiner Sportartikelhandelskette zu sprechen. Wo die Branche unter Onlinekonkurrenz stöhnt, scheint bei ihm alles nach oben zu zeigen. Und das seit über 50 Jahren. Ich verrate schon mal seine Kernbotschaft: MitarbeiterInnen!

„Wenn wir nur welche finden würden.“ Ja, der Arbeitsmarkt ist angespannt. Dabei gibt es die Talente da draußen. Und die hatten immer die Möglichkeit, sich die Arbeitsplätze auszusuchen.

„Die gehen immer zum höchsten Gehalt.“ Das ist die Ausrede, derer, die dem Puck hinterherlaufen. Ja, das Gehalt muss sich in einem Rahmen bewegen. Wer sich aber nur auf Gehälter konzentriert, verliert. Denn einer bietet immer mehr. Dort zu sein, wo der Puck, oder nennen wir es der Erfolg, sein wird, heißt, den Menschen das zu geben, wonach sie sich sehnen. Und das sind nicht Arbeitsplätze. Bieten Sie stattdessen Entwicklungsplätze. Fortbildungen, die nicht nur das Produkt bzw. die Dienstleistung beinhalten, sondern den Menschen in seinem Leben weiter bringen. Das bindet enorm.

Seien Sie außerdem Spielplatz für die Mitarbeiter. „Häh, wir machen hier serious business. Nix mit spielen und so.“ Ja, deswegen laufen Ihnen auch die Leute weg. Kein Business kann so ernst sein, dass die Mitarbeitenden nicht Leichtigkeit und Freude ausstrahlen. Man erkennt das an der Körpersprache. An leichten, fast tänzelnden Bewegungen, am positive Gesichtsausdruck.

Die Menschen zeigen ihn automatisch, wenn sie sich wohlfühlen. Auch Ihre Kunden werden Sie dafür lieben. Damit werden die Arbeitsstunden zu Lebensqualität. Und am Ende seien sie auch noch Einkommensplatz. Damit sind Sie dort, wo der Puck sein wird. Denn in Zukunft werden sich die Talente für eine Aufgabe entscheiden, bei der sie sich entwickeln können, sich wohlfühlen, und nebenbei ihr Geld verdienen.