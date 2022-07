Mich interessieren nur die inneren Werte. Wer auf das Äußere schaut, ist ein oberflächlicher Mensch.“ Höre ich immer wieder. Dabei ist es doch so: Wenn Sie über eine wichtige E-Mail grübeln, werden Sie das wahrscheinlich mit gesenktem Blick, Stirnfalten tun und eventuell sogar an Ihren Lippen kauen. Begegnet Ihnen in dem Moment eine Kollegin, kann sein, dass sie Sie fragt: „Welche Laus ist denn dir heute über die Leber gelaufen? Warum so grantig?“ Dabei war es nur ein konzentrierter Gedanke an diese E-Mail. Sie kann nur beurteilen, was ihre Sinne ihr ins Gehirn liefern. Und das ist das Äußere. Die Mimik, Gestik und Haltung. Und von dem zieht sie Schlüsse auf das Innere. So wie wir alle.

Die Herausforderung, der wir täglich begegnen, besteht darin, dass wir die Einzigen sind, die unser eigenes Gesicht, und somit unseren Gesichtsausdruck, nicht sehen können. So passiert es schon einmal, dass wir ernst schauen, auch wenn wir eigentlich glücklich sind; dass wir unbeteiligt wirken, obwohl wir interessiert sind. Entsprechend werden wir falsch eingeschätzt, ja, mehr noch: Genau deswegen werden wir manchmal unterschätzt und sogar abgelehnt. Wenn Sie nach einer guten Beziehung zu anderen Menschen suchen, zeigen Sie, was Sie innerlich ausmacht. Sympathie, Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit muss man am ersten Blick erkennen. Ihre Körpersprache verkörpert also Ihre inneren Werte. Das ermöglicht Bindung. Beruflich wie privat.

Machen Sie untertags mehrfach ein Selfie. Aber keines dieser gestellten, gekünstelten Mimik. Sondern knipsen Sie die Mimik ab, wie sie im Moment ist. Denn das ist die Wahrheit, die Ihre Umwelt von Ihnen zu sehen bekommt. Sich so wahrzunehmen, wie man tatsächlich wirkt, ist der erste Schritt zu einer selbstsicheren Kommunikation.