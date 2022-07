Spiegeln solle man, um eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Bewegungen des Gegenübers beobachten und dann kopieren. Verschränkt der Gesprächspartner die Arme, macht man das ebenso. Nickt er, nickt man selber auch. Rutscht das Gegenüber nach vorne, rutscht man auch. Manche meinen, man solle auch die Sprache spiegeln. Spricht das Gegenüber also im Dialekt, wird der gespiegelt. Und auch die Atemfrequenz, die solle man auch vom Gegenüber übernehmen. Dann wäre alles so richtig super-duper. Logisch, wer würde schon einem Gleichatmer widersprechen wollen? Leute, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das alles ist unwissenschaftlich und lebensfern!

Vielmehr ist es so: Wenn wir Menschen in einem bestimmten Gefühl sind, zeigt sich das nach außen. Wer sich freudig und enthusiastisch fühlt, zeigt das mit seiner Mimik und Gestik. Trauer, Zorn und Überraschung ebenso.

Wenn dieser Mensch nun mit jemanden spricht, der eine ähnliche Körpersprache zeigt, erkennt das Unterbewusstsein: Der ist in der gleichen Gefühlslage wie ich, also verstehen wir uns. So weit also stimmt dieses Spiegeln. Was allerdings völliger Nonsens ist, ist, dass man einzelne Bewegung kopieren solle. Denn aus einzelnen Bewegungen erkennt das Unterbewusstsein keine Gefühlsregung, vielmehr zählt der Grundduktus der Bewegungen. Was also tun? Ganz einfach, wir kopieren erst einmal keine einzelnen Gebärden und Sprachmuster, denn das wäre nachäffen und kommt schlecht an. Besonders, wenn Unkundige einen Dialekt nachahmen. Lassen Sie das! Es reicht, wenn Sie dem entsprechen, was die Emotion auslöst, und das ist in erster Linie das Tempo der Bewegung.

Aufgeregte, enthusiastische Menschen bewegen sich schneller als niedergeschlagene, traurige Menschen. Stellen Sie sich ein wenig auf dieses Tempo ein und ihr Gegenüber wird sich wohlfühlen.