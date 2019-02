Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SoftBank-Chef Masayoshi Son © APA/AFP/Lluis Gene

Der Technologieinvestor Softbank peilt nach seinem Einstieg beim Berliner Startup Auto1 laut Insidern eine Milliardeninvestition in eine weitere Online-Gebrauchtwagen-Plattform an. Der japanische Telekomkonzern führe Gespräche, über seinen Fonds Vision bis zu 1,5 Milliarden Dollar (1,31 Mrd. Euro) in das chinesische Unternehmen Guazi.com zu stecken, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen.

In Auto1 hat Softbank 460 Millionen Euro investiert. Der Vision Fund gehört mit mehr als 90 Milliarden Dollar zu den derzeit größten Fonds der Welt und hat unter anderem in den Büroflächen-Anbieter WeWork und den Messenger-Dienst Slack investiert. Mit einem Guazi-Investment, über das am Freitag zuerst die "Financial Times" berichtet hatte, würde Softbank seine Präsenz in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausbauen. Weder vom Vision Fund, noch von Softbank oder Guazi war zunächst eine Stellungnahme zu erhalten.