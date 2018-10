Das Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen LeitnerLeitner lud zur Eröffnung seines neuen Standorts in Graz.

Die Diskutanten am Podium © LeitnerLeitner, Erwin Scheriau

Im Pachleitner-Gebäude MP09 in Graz-Liebenau haben die Linzer Steuerpartner von LeitnerLeitner ein neues Büro bezogen. Zur Eröffnung kamen 200 Gäste. Höhepunkt war eine Podiumsdiskussion mit der Hörgeräte-Pionierin Waltraud Schinko-Neuroth, Andritz Hydro-Geschäftsführer Harald Heber, Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group AG und Remus-Sebring-Geschäftsführer Stephan Zöchling. Thema waren die Stärken des Wirtschaftstandorts Steiermark.

Dass die vollen Auftragsbücher vieler steirischer Betriebe kein Zufall seien, betonte Andritz Hydro-Geschäftsführer Heber. Die duale Ausbildung sei im globalen Wettbewerb ein wichtiges Asse. Genau hier hakte Mair ein und warnte vor einer drohenden Gefahr für die steirische Wirtschaft: dem eklatanten Mangel an IT-Fachkräften.

Um genügend Fachkräfte für das Unternehmen zu haben, hat das Hörgeräteakustik-Unternehmen Neuroth bei der Ausbildung von Anfang an auf Eigeninitiative gesetzt, erklärte Schink-Neuroth. Remus-Sebring-Geschäftsführer Zöchling wird die Investitionen in der Steiermark allerdings zurückfahren, weil sonst die notwendigen Facharbeiter fehlen. Stattdessen engagiert sich der Hersteller von Auspuffanlagen vermehrt in Bosnien und Serbien.