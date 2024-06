Bereits vor Jahren hatte Elon Musk ein Vergütungspaket für seine Arbeit als Chef des E-Autobauers Tesla ausgehandelt. Ein Paket, das ihm sagenhafte 56 Milliarden US-Dollar (knapp 52 Milliarden Euro) in die Taschen spült. Das Vergütungspaket ist das bisher größte in der US-Unternehmenswelt, enthält aber weder Gehalt noch Bonus in bar. Es gewährt Musk beim Erreichen einer Reihe von Tesla-Wachstumszielen jedoch Aktienoptionen, die 2018 festgelegt wurden. Seit damals hat sich der Wert der Tesla-Aktie fast versechsfacht. Doch Ende Jänner hatte eine Richterin in Delaware das Vergütungspaket als „unfassbar hoch“ bezeichnet – und für ungültig erklärt.

Tesla will seine Aktionäre jedoch erneut über das Milliarden-Paket abstimmen lassen und zwar bei der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag. Dann soll das Ergebnis auch gleich bekannt gegeben werden und gilt so auch als Referendum über Musks Führungsqualitäten. Das Match um Macht und Milliarden hat im Vorfeld aber auch einen wichtigen Großaktionär auf den Plan gerufen.

„Wir glauben nicht, dass das angemessen ist“

Die kalifornische Beamtenpensionskasse „CalPERS“ hat unlängst Widerstand angekündigt. „Wir glauben nicht, dass die Vergütung der Leistung des Unternehmens angemessen ist“, wurde deren Chefin Marcie Frost Ende Mai vom US-Sender CNBC zitiert.

Musks Konter: „Was sie sagt, ergibt keinen Sinn, da alle vertraglichen Meilensteine erreicht wurden. CalPERS bricht sein Wort.“ Für Spannung ist am Donnerstag also jedenfalls gesorgt.