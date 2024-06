Im Familienunternehmen sehen!Wutscher kommt es zu einem Generationenwechsel. Nach 24 Jahren zieht sich Fritz Wutscher aus der operativen Geschäftsführung zurück. Seine Kinder, Alexandra Wutscher-Hold und Fritz Wutscher jr. übernehmen die Geschäftsleitung des Unternehmens, das österreichweit rund 700 Beschäftigte in 110 Filialen hat.

„Ich bin ab sofort nicht mehr operativer Geschäftsführer des Unternehmens, bleibe aber Eigentümer. Als solcher sehe ich meine Aufgaben vor allem darin, die strategische Ausrichtung von sehen!wutscher zu steuern und sicherzustellen, dass die operativen Aktivitäten weiterhin kompetent und effektiv durchgeführt werden“, erklärt Fritz Wutscher.

Ausbau Geschäftsfeld Hören

Sein 32-jähriger Sohn kündigt an, dass in den nächsten Jahren die Expansion weiter vorangetrieben werden soll und Geschäftsfeld hören! Wutscher soll ausgebaut werden. Sowohl er als auch seine Schwester(36) sind bereits gut in das Unternehmen eingearbeitet, denn sie sind bereits seit 16 Jahren in der Firma tätig.