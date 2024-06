„Ich liebe diesen typischen Baustellengeruch – diesen Duft nach Zement“, sagt die gebürtige Italienerin Monica Cardinali. Denn er erinnere sie unter anderem an ihre Kindheit, in der sie ihren Vater immer wieder zu seinen Projekten begleitet hat. Schon als Kind wollte sie beruflich an die Bauunternehmer-Wurzeln ihrer Familie anknüpfen. Doch der Herr Papa habe es ihr liebevoll ausgeredet. Baustellen seien eine Männderdomaine und für Frauen ein zu hartes Pflaster.