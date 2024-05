Sie hat nie aufgehört, sich dafür zu interessieren, wie es im Betrieb läuft. Edeltraud Plankenauer wird von ihrer Familie als Unternehmerin durch und durch beschrieben. Die Seniorchefin des in Villach gegründeten und von St. Veit aus groß gewordenen Reifenhauses verstarb am 20. Mai im 91. Lebensjahr.

Dass die Gurktalerin, die auf einem Bauernhof in Altenmarkt aufwuchs, zur Pionierin in der Branche werden sollte, war nicht geplant. Durch das plötzliche Ableben ihres Ehemanns Thomas Plankenauer übernahm sie 1979 die Geschäftsführung. In den 1980er-Jahren trieb sie die Expansion des Familienunternehmens voran. „Ein bereits damals mehr als 100 Mitarbeiter großes Unternehmen noch weiter wachsen zu lassen, haben ihr zur damaligen Zeit viele nicht zugetraut. Aber sie hat es geschafft und mittlerweile machen wir in der vierten Generation weiter. Ohne sie wäre Plankenauer nicht länger familiär geführt“, sagt Enkelin Elisabeth Weihs. Sie und ihr Bruder Thomas Prinz sind seit 2012 gemeinsame Geschäftsführer der Plankenauer-Gruppe.

In die Zeit der Seniorchefin fiel unter anderem auch die Übernahme von Standorten anderer Firmen in der Steiermark und der Schritt nach Salzburg sowie die Eröffnung des ersten Reifenhotels Österreichs. Bis 2003 führte Edeltraud Plankenauer die Geschäfte des Kärntner Traditionsbetriebs. Am Montag, dem 27. Mai, findet um 11 Uhr in der Zeremonienhalle St. Veit an der Glan die Verabschiedung statt.