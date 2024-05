Die Chefin der Staatsholding Öbag, Edith Hlawati, lässt mit einer Einschätzung zur geplanten Fusion der OMV-Tochter Borealis mit dem Adnoc-Tochterunternehmen Borouge aus Abu Dhabi aufhorchen. Dass sich die Verhandlungen inzwischen unerwartet lange hinziehen, sei nicht negativ zu bewerten. „Im Gegenteil: Das beunruhigt mich überhaupt nicht,“ so die Öbag-Chefin. Natürlich sei es sehr schwierig, einen so komplexen Zusammenschluss sozusagen vor den Augen der Öffentlichkeit zu führen. „Aber auch ein Memorandum of Unterstanding oder ein Letter of Intent (öffentliche Absichtserklärungen, Anmerkung) ersparen die Grundarbeit nicht“, erklärt sie die nicht unübliche Dauer.