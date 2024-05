Im Februar 2014 wurde in Wien die erste Fahrt über die Uber-App vermittelt. Zehn Jahre ist die digitale Fahrtenvermittlung nun in Österreich tätig. Jetzt weitet sie ihr Betätigungsfeld auf alle neun Landeshauptstädte aus. Konkret startet Uber also in Kärnten – genauer gesagt in Klagenfurt und Villach, in Vorarlberg und Eisenstadt. Der Start in St. Pölten folgt in wenigen Wochen. Zielgruppen: Einheimische ebenso wie Touristen.

„Wollen Partner für Taxiunternehmer sein“

Wer Partner von Uber werden will, muss lizenzierter Taxiunternehmer sein. Exklusivverträge gibt es nicht – Kosten fallen nur dann an, wenn tatsächlich eine Fahrt über die Uber-App vermittelt wird. Und Uber sieht in Österreich weiteres Potenzial – insbesondere im ländlichen Raum. „Wir wollen ein guter Partner für Taxiunternehmen und Städte sein“, sagt Martin Essl, General Manager Uber Österreich.

Geschäftsführer Martin Essl: „Sicherheit ist entscheidend“ © Uber

Laut Uber entscheiden sich 30 Prozent der Kunden für eine Fahrt über Uber, weil der Preis vorab sichtbar ist. Auch die bargeldlose Bezahlung (21 Prozent) und Informationen zur Ankunftszeit (15 Prozent) sind Gründe für das Nutzen der App. Des Weiteren nennen sieben Prozent die Sicherheit als entscheidendes Kriterium. Bei Uber werden Partner bzw. Fahrer, die auf der Plattform aktiv sind, umfassend geprüft. Zudem können der Standort und Status jeder Fahrt mit Freunden oder Familie geteilt werden. Insgesamt nutzen Menschen aus 172 Nationen die Uber-App in Österreich.