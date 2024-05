Artikel wie Näh- und Schuhputzzeug müssen nicht mehr zwingend in den Zimmern vorhanden sein. Ein zusätzlicher Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern erfolgt nur noch auf ausdrücklichen Wunsch des Gastes erfolgt. Dafür müssen auf der Hotel-Website künftig Informationen zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr angegeben werden.

Der Fachverband Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich hat Hotel-Klassifizierungskriterien, die Sterne also, an die Zeichen an die aktuellen Bedürfnissen der Gäste und des Marktes angepasst. Die neuen Kriterien - 239 sind es insgesamt - basieren auf dem in 21 europäischen Ländern harmonisierten Katalog. Sie gelten für den Zeitraum 2025 bis 2030.

Fußabdruck bringt Gutpunkte

Zusätzliche Gutpunke sammeln können die 18.000 Mitgliedsbetriebe künftig, wenn sie ihren CO2-Fußabdruck nach internationalen Standards messen. Vollautomatische Check-in- und Check-out-Services werden in der 1 und 2-Sterne Kategorie zugelassen. Generell wurden die Öffnungszeiten von Rezeption und Zimmerservice etwas verkürzt. Durchgesetzt haben sich die Selbstbedienungskioske - als Alternative zur Minibar.

Die Klassifizierung mit Sternen geben dem Gast die Sicherheit, dass der angegebene Standard im Hotel eingehalten und der erwartete Komfort und Service geboten wird. Sterne bieten auch eine Vergleichbarkeit über Ländergrenzen hinweg. Den Hotels wiederum dienen die Sterne als etablierte Marke zur Positionierung und Vermarktung ihrer Angebote.