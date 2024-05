Als „ältesten Ideencontest des Landes“ bezeichnen die Veranstalter den Wettbewerb der guten Geschäftsideen am Grazer Science Park mit gewissem Stolz. Zugleich darf man die Auseinandersetzung getrost als „junggeblieben“ bezeichnen. Immerhin matchen sich Gründerinnen und Gründer, also Personen, die meist am Anfang ihrer unternehmerischen Karriere stehen. So fungiert der Ideencontest auch als Fernrohr. Das einen ersten klaren Blick auf jene Dienstleistungen oder Produkte erlaubt, die in ein paar Jahren prägend sein könnten.