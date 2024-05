Regelrecht gestürmt wurde der Billa-Supermarkt an der Wörthersee-Süduferstraße am 1. Mai. Dies war allerdings weniger den leeren Kühlschränken als dem Cupspiel Sturm Graz gegen Rapid Wien im Klagenfurter Stadion geschuldet. „Die Kunden haben sich vor allem mit Getränken eingedeckt“, sagt Rewe-Konzernsprecher Paul Pöttschacher. Doch unabhängig davon sei diese Supermarkt-Filiale, die unter die Tourismusregelung fällt und daher im Sommer an Feiertagen und Sonntagen aufsperren darf, gerade an solchen Tagen auch von Einheimischen stark frequentiert.