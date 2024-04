Angesichts des Einstiegs des tschechischen Investors Daniel Kretinsky bei Deutschlands größtem Stahlkonzern Thyssenkrupp fordert die IG Metall Beschäftigungs- und Standortgarantien. „Herr Kretinsky und die Thyssenkrupp AG müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Das bedeutet: Keine Kündigungen, keine Standortschließungen, Einhaltung von Tarifverträgen und Vereinbarungen“, sagte der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Jürgen Kerner, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Die IG Metall werde auch für den Erhalt der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg mit rund 3100 Beschäftigten kämpfen. An HKM ist Thyssenkrupp Steel mit 50 Prozent beteiligt. „Eine Schließungsdebatte wäre unverantwortlich, sagte Kerner, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Thyssenkrupp ist. „Es wird jetzt auch darum gehen, einen Plan zu entwickeln, wie eine eigenständige Aufstellung von HKM möglich ist.“

„Eingeschlagen wie eine Bombe“

Das Management wies am Montag den Vorwurf der Arbeitnehmervertretung und der IG Metall zurück, wonach diese bei der angestrebten Beteiligung der tschechischen EPCG an Thyssenkrupp Steel Europe übergangen würden. „Dies war zu keinem Zeitpunkt der Fall und ist auch künftig nicht beabsichtigt.“ Vorstandschef Miguel Lopez betonte zudem, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden sollen. Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge blieben gültig.

IG Metall und der Betriebsrat haben für Dienstag gegen 10:00 Uhr zu einer Protestdemonstration vor dem Verwaltungsgebäude der Stahltochter in Duisburg aufgerufen. Die Nachricht, dass der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky 20 Prozent der Anteile an Thyssenkrupp Steel Europe übernimmt, habe am Freitag „eingeschlagen wie eine Bombe“, hieß es im Aufruf zu der Demo. Lopez und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm hätten die Mitbestimmung einmal mehr umschifft und die Arbeitnehmerseite bewusst vor den Kopf gestoßen. „Wir werden von diesen Herren kein Stück weit mehr informiert, als das Gesetz es vorsieht“, kritisierte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Tekin Nasikkol. Dies sei für einen traditionell mitb