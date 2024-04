Der Widerstand gegen die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) wächst auch in Kärnten. „Was die EU hier vorhat, geht völlig an der Realität vorbei“, schimpft etwa Siegfried Huber, Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer. „Entwaldung ist in Kärnten kein Thema“. Er fordert die „grundlegende Überarbeitung der Verordnung“, Länder, in denn der Waldanteil wächst, müssten ausgenommen werden. Und auch Kärntens Forstreferent Martin Gruber (ÖVP), schimpft: „Es kann nicht sein, dass die EU die heimischen Waldbauern für die Fehler anderer Länder büßen lässt.“