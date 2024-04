An sich liegen rund um die milliardenschweren Pleiten und juristischen Gefechte im zerbröselnden Signa-Geflecht einzelne Anzeigen mittlerweile häufig bereits unter der Wahrnehmungsschwelle. Bei dieser ist das ganz anders: Erstmals wurden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aufgrund einer Sachverhaltsdarstellung einer heimischen Bank auch Ermittlungen gegen René Benko persönlich in Österreich eingeleitet. Ausgangspunkt ist, wie berichtet, eine Strafanzeige durch die Schelhammer Capital Bank, Teil der Grawe-Bankengruppe mit Hauptsitz in Graz. Vieles deutet darauf hin, dass das nicht die einzige derartige Anzeige bleiben wird.