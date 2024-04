Eines der berühmtesten Wahrzeichen der Bundeshauptstadt hat nun einen bedeutenden Kärnten-Anteil an Bord: Das Wiener Riesenrad zieht seine Runden neuerdings mit Sicherheitstüren aus Berg im Drautal. Die auf Funktionstüren aus Holz spezialisierte Firma Unterwaditzer liefert rund 60 Türen mit Sperr- und Sicherheitskomponenten in spezieller Ausfertigung. Jede Nacht wird derzeit Kabine für Kabine in aufwendiger Handarbeit erneuert.