Erheblichen „Nachbesserungsbedarf“ ortet die Kärntner Finanz- und Wohnbaureferentin beim Wohn- und Baupaket des Bundes. Dieses sei „unausgegoren“, kritisierte Gaby Schaunig (SPÖ) am Donnerstag. Ihre Kritik betrifft verschiedene Punkte des Paketes. So sei der garantierte Fixzins von 1,5 Prozent für Wohnbaudarlehen bis 200.000 Euro bis zum Jahr 2028 begrenzt. „Und was geschieht dann?“, fragt Schaunig.