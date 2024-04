Astronautin zu werden, eine Zeit des Lebens im Weltall zu verbringen: Für Carmen Possnig (35) ein Kindheitstraum. Seit November 2022 ist er tatsächlich in Griffweite: Die European Space Agency (ESA) erwählte die Klagenfurterin in einen höchst illustren Kreis – als eine von 17 Astronautinnen und Astronauten der „ESA-Astronautenklasse 2022“. Mehr als 22.500 Personen hatten an dem eineinhalb Jahre dauernden Auswahlverfahren teilgenommen. Sechs verschiedene Etappen waren zu absolvieren, Possnig hat sie alle bravourös bestanden.