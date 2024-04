Die Grazer Autobranche staunt: Pappas wird ab Juli 2024 Kia-Partner. Der Deal hatte sich zwar nicht angekündigt, aber es war klar, dass Pappas in der jetzigen Situation reagieren muss – das Autogeschäft ist derzeit sehr schwierig, die zusätzliche Marke soll für mehr Frequenz am Standort sorgen. Und mit der neuen Marke Kia kann man auch die Kapazitäten des Unternehmens besser auslasten. Ohne, dass man andere Maßnahmen ergreifen muss.

Das formulieren Kia und Pappas in der offiziellen Stellungnahme so: „Die vorhandenen Kapazitäten der Pappas Steiermark GmbH in Graz ermöglichen einen raschen Start der Partnerschaft mit Kia Austria sowohl im Sales-, als auch im After-Sales-Bereich. Das bedeutet, dass bereits im Juli 2024 sowohl der Vertrieb als auch der Kundendienst von Kia in der Schippingerstraße 8 in 8051 Graz operativ umgesetzt werden.“

Die Kia-Connection

Wolfgang Prisching (Pappas): „Durch das gänzlich unterschiedliche Produktangebot zu unseren Bestandsmarken Mercedes-Benz und smart, sind sie eine ideale Ergänzung in der Region Graz und Graz-Umgebung.“ Dass Pappas hier zugegriffen hat, wenn sich so eine Option bietet, das war zu erwarten, auch durch die Kia-Connection. Pappas ist etwa in Ungarn der größte Kia-Händler. Und Kia baut gerade eine elektrische Nutzfahrzeugflotte auf, hier ergeben sich Synergien mit Pappas. „Auch hier ist Pappas mit der langjährigen Erfahrung im Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen idealer Partner für uns“, so Alexander Struckl,Managing Director von Kia Austria.

Kia hat auch noch einen zweiten Partner in Graz, das Autohaus Robinson.

Österreichweit verfügt Kia nunmehr über 70 Standorte mit Sales und Service, sowie 33 Service-only Standorte. Die Pappas Steiermark GmbH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Pappas Holding GmbH und betreibt fünf Standorte in der Steiermark. Mit knapp 400 Mitarbeiter:innen (davon über 60 Lehrlinge) zählt das Unternehmen zu den größten Wirtschaftsbetrieben und Arbeitgebern in der Steiermark.