In Slowenien sind die regulierten Spritpreise an den Tankstellen abseits der Autobahnen heute, Dienstag, gestiegen. Ein Liter Normalbenzin verteuerte sich um 2,8 Cent auf 1,519 Euro. Der Dieselpreis stieg um 0,4 Cent auf 1,527 Euro. Die neuen Preise, die von der slowenischen Regierung alle zwei Wochen bestimmt werden, bleiben bis 8. April gültig, wie das slowenische Energieministerium mitteilte.

In Kroatien, wo die regulierten Preise an allen Tankstellen gelten, stieg am Dienstag der Preis für Normalbenzin um 3 Cent auf 1,52 Euro pro Liter. Der Dieselpreis blieb unverändert bei 1,45 Euro, teilte die kroatische Regierung mit. Die Preise sind ebenfalls für die nächsten zwei Wochen gültig.