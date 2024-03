Ostern steht vor der Tür und die Konsumstimmung ist wie die Temperaturen im Steigen. „Je näher die Feiertage rücken, umso mehr nimmt die Kauflaune zu“, sagt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten. Für den heimischen Handel ist das Ostergeschäft mit rund 16 Millionen Euro ein wichtiger Faktor. Allein in Kärnten werden am Osterwochenende rund zwei Millionen Schokohasen verschenkt. Denn Süßigkeiten sind mit 69 Prozent laut aktueller Studie der KMU Forschung das beliebteste Geschenk.