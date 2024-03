Die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe haben voriges Jahr einen konsolidierten Bruttospielertrag von 1,48 Milliarden Euro erzielt. Das ist ein Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber 2022, teilte die teilstaatliche Unternehmensgruppe am späten Donnerstagnachmittag gemeinsam mit. Der Gewinn (Konzernergebnis) stieg unterm Strich um 18,4 Prozent auf 182,89 Millionen Euro. Spielabhängige Abgaben wurden in der Höhe von 612 Millionen Euro geleistet (plus 2,37 Prozent).

Diese und weitere Detailergebnisse präsentierten die Vorstände der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe, CEO Erwin van Lambaart und CFO Martin Škopek, dem Aufsichtsrat. „Trotz eines sehr herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds wurde eine erfolgreiche und positive Entwicklung bei Konzernergebnis, Steuerleistung und Bruttospielertrag erzielt“, hieß es in einer Unternehmensmitteilung. Das Wachstum im Ausland war viel stärker als jenes in Österreich.

Rückgang bei tipp3

Die positive Entwicklung zeige, dass Produkte und Dienstleistungen der Unternehmensgruppe am Markt gut angenommen würden. So wirke sich die im Vorjahr fortgesetzte strategische Neuausrichtung der Casinos in Österreich positiv aus. Bei den Österreichischen Lotterien und hier im Speziellen im Online-Glücksspiel auf win2day zeige sich eine positive Entwicklung. Die Kanalisierung hin zum einzig konzessionierten Online-Glücksspiel in Österreich auf win2day.at laufe erfolgreich. Im internationalen Geschäft habe es Steigerungen bei den Gästezahlen und Bruttospielerträgen gegeben. Beim der Tochter WINWIN sei der Bruttospielertrag um 3,3 Prozent gegenüber 2022 gestiegen.

Der zu 56 Prozent zu den Österreichischen Lotterien gehörige Sportwettenanbieter tipp3 habe sich in einem Jahr ohne Fußballgroßereignis gut gegen nationale und internationale Wettanbieter geschlagen. Der Bruttospielertrag ging laut Mitteilung um 2,7 Prozent zurück.

„Einer der größten Steuerzahler des Landes“

Mit insgesamt gut 724 Millionen Euro an Steuern und Abgaben sei „die Unternehmensgruppe auch weiterhin einer der größten Steuerzahler des Landes“. So machten Lotterien und Casinos Österreich zum „größten Gewinner“.

„Diese Bilanz ist auch eine wertvolle Bestätigung für unseren Unternehmenskurs, uns insbesondere in der Nach-Corona Zeit noch stärker auf unseren Unternehmenswert und die Erfahrungen zu konzentrieren, die wir unseren Gästen und Kunden bieten“, wurde CEO van Lambaart in der Aussendung zitiert. „Als Unternehmensgruppe wollen wir jeden Tag aufs Neue beweisen, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Das gilt für ein sicheres Glücksspielangebot, unser großes Engagement für die Gesellschaft und natürlich insbesondere auch für alle unsere mit großer Verantwortung ausgeübten Aktivitäten.“

CFO Škopek: „Trotz eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds in den letzten Jahren ist es uns auch 2023 gelungen, mit einem Unterhaltungsangebot wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Gerade der von uns erfolgreich eingeschlagene Weg der Neuausrichtung und Innovation macht sich so dank dem Einsatz und dem Know-how unserer Mitarbeiter:innen bezahlt, wodurch wir auch für alle anstehenden Herausforderungen gut gerüstet sind.“

Das Bruttospielergebnis der Casinos Austria von 304,5 Millionen Euro (plus 15,87 Prozent) teilt sich auf in 212,2 Millionen Euro im internationalen Bereich (plus 3,84 Prozent) und 212,2 Mio. Millionen in Österreich (plus 3,84 Prozent). Das Bruttospielergebnis der Österreichischen Lotterien stieg um 1,57 Prozent auf 946 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl (vollzeitäquivalent) im Gesamtkonzern stieg auf 3112, davon in Österreich 2240)