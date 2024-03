Trotz Negativschlagzeilen rund um die Zukunft des Skifahrens sieht Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) keinen Ausbruch einer allgemeinen Krisenstimmung. „Es gibt einige Skigebiete, die gut dastehen und gute Zahlen schreiben. Und das sind nicht immer nur die großen“, so der Wirtschafts- und Tourismusreferent. Drei Betreiber, denen es wirtschaftlich nicht gut gehe, seien an ihn herangetreten, um über Unterstützung seitens des Landes zu reden. Aber: „Große Investitionen wie neue Lifte gibt die Förderlandschaft aktuell nicht her. Schon ein Förderfall würde das Budget überfordern.“