„Wir müssen das Beste aus der Gründer-Kohorte rausholen“. Martin Mössler, Chef des Science Park, sitzt in seinem Büro in der Grazer Stremayrgasse, fein eingewoben in die Bauten der Technischen Universität. Das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und dem größten und gewichtigsten steirischen Start-up-Inkubator ist freilich nicht nur örtlich gut abgestimmt. Wissenstransfer zwischen den beiden Welten gilt als Konstante.