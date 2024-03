Als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg Ende 2021 die Umbenennung des Konzerns in Meta bekannt gab, setzte ein großes Getöse ein. Plötzlich war das „Metaverse“ als neuester Sammelplatz des digitalen Zusammenlebens in aller Munde. Obwohl das Konzept der 3D-Welt viel weiter zurück reicht und ihren populären sprachlichen Ursprung in einem Roman des US-Schriftstellers Neal Stephenson Anfang der 1990er-Jahre findet.