Österreichs größter Stromkonzern Verbund geht verstärkt in Deutschland in die Offensive – sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Schon länger sieht der Konzern Deutschland als seinen zweiten Heimmarkt an, nicht zuletzt als Betreiber einer Kette von Wasserkraftwerken in Bayern. Der Wasserkraft soll mittelfristig der Wasserstoff folgen, für dessen Beschaffung in europäischem Maßstab Allianzen geschmiedet werden müssen.