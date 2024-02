Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der insolventen Signa Development Selection AG und Signa Prime Selection, Alfred Gusenbauer, hat am Donnerstag angekündigt, für den ehestmöglichen Zeitpunkt eine Hauptversammlung einzuberufen. Am Ende dieser wird er aus dem Aufsichtsrat ausscheiden und nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Der Vorstand wurde über diese Entscheidung informiert und gebeten, die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen. Gusenbauer sagt dazu: „Mit der Gläubigerversammlung tritt die Signa Development in eine neue Phase ihrer Entwicklung. Dieser Neuanfang benötigt auch eine Neuaufstellung der Organe, um mit neuem Vertrauen in die Zukunft gehen zu können.“

145 Gläubiger bei insolventer Signa IT

Die Großpleiten bei der Immobiliengruppe Signa haben auch deren IT-Gesellschaft mitgerissen. Die Belegschaft der Signa Informationstechnologie GmbH wurde seit Eröffnung des Sanierungsverfahrens am 12. Dezember von 49 auf 20 mehr als halbiert, wie der Kreditschutzverband Creditreform am Donnerstag nach der ersten Gläubigerversammlung bekannt gab. 145 Gläubiger meldeten 16,6 Millionen Euro Forderungen an. Davon hat Insolvenzverwalter Georg Freimüller vorerst 6,4 Millionen Euro anerkannt.

Ein Großteil der Bestreitungen von 10,2 Millionen betrifft laut Creditreform nachrangige Forderungen von insolventen Signa-Gesellschaften.

Die Signa Informationstechnologie GmbH fungiere nahezu ausschließlich als Dienstleisterin für Gesellschaften der Signa-Unternehmensgruppe, insbesondere für die Signa Holding GmbH, die Signa Prime Selection AG und die Signa Development AG, über deren Vermögen bekanntlich ebenfalls Sanierungsverfahren anhängig seien, erklärte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) im Anschluss an die heutige allgemeine Prüfungstagsatzung am Handelsgericht Wien. Der laufende Fortbetrieb der IT-Dienstleistungsgesellschaft im Sanierungsverfahren kann laut Creditreform kostendeckend geführt werden. Aufgrund der geänderten Nachfragestruktur in der Signa-Gruppe hätten jedoch einige Teilbereiche geschlossen werden müssen.