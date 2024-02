Drei Wochen vor der Wahl (von 4. bis 13. März) trafen die Spitzenkandidaten der sechs wahlwerbenden Fraktionen für die AK-Wahl in Klagenfurt aufeinander. Im Mittelpunkt standen Themen wie aktuelle Teuerung, Arbeitszeiten und Pensionen, die Arbeitnehmer derzeit bewegen. Fundamentale Differenzen in Ansichten und Forderungen waren häufig nicht auszumachen. Mit einer Ausnahme: Christian Struger von der ÖVP-nahen FCG-ÖAAB-Fraktion, die derzeit Platz drei hält, scherte mitunter aus und fand sich in der Rolle des Verteidigers der aktuellen ÖVP/Grünen-Bundesregierung wieder; und zwar ganz alleine, denn die Grünen treten bei dieser AK-Wahl in Kärnten nicht mehr an.