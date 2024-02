Ein Pärchen am Valentinstag kann sich im Vorfeld nicht entscheiden. Hat es Lust auf chinesisches Essen, mediterrane oder gutbürgerliche Küche? Kurzerhand reserviert es in drei Lokalen, entscheidet sich am Abend für eines und in den anderen beiden Restaurants bleibt ohne Absage der Tisch leer. Ein anderes Paar hat das Schloss Loretto eineinhalb Jahre im Vorfeld für eine große Hochzeit reserviert. Wenige Tage vor dem großen Ereignis und nach einem rauschenden Polterabend im Ausland informiert sie den Wirt lapidar per Mail: „Hochzeit abgesagt. Diesen Mann heirate ich nicht.“